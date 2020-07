Master Cheng (Pak Hon Chu) ist ein begnadeter chinesischer Koch. Mit seinem kleinen Sohn reist er nach dem Tod der Ehefrau ins ferne Finnland, um einen alten Freund zu besuchen, den allerdings im Städtchen Pohjanjoki niemand kennt. Dafür wird ihm bald klar, dass er in ein kulinarisches Entwicklungsland geraten ist. In der Dorfkneipe der liebenswerten Sirrka (Anna-Maija Tuoko) ersetzt er die ewigen, ungenießbaren Wurstsoßen durch seine exzellenten Kreationen, wird zum erfolgreichen Star-Küchenchef in der schönen, aber gottverlassenen Gegend und kocht schließlich auch seine und Sirrkas Einsamkeit hinweg.