Sonderschau zum 100. Todestag in Großjena Warum Max Klinger im Weinberg seine letzte Ruhe fand

Eigentlich verbindet die Kunstwelt den Grafiker, Maler und Bildhauer Max Klinger mit seiner Geburts- und Heimatstadt Leipzig. Gestorben ist er am 4. Juli 1920 jedoch auf seinem Weinberg in Großjena. Dort wirkte er bis zuletzt und dort wurde er auch auf eigenen Willen beigesetzt. Warum er zum Großstadt-Flüchtling wurde und was er in der lauschigen Gegend an der Unstrut fand, beleuchtet zum 100. Todestag eine kleine, feine Sonderschau im Max-Klinger-Haus Großjena.