Das sagt Michael Mendl. Er will bei dem Festival, das seinen Namen trägt dabei sein. Viele andere hoffentlich auch. Anfang des Jahres reiste er auf Einladung eines Freundes erstmals nach Zeitz und war beeindruckt von der großen 1000-jährigen Geschichte – und der schwierigen Gegenwart.

Vor dem Start der Mendl-Festspiele in Zeitz. An einem Strang ziehen hier OB Christian Thieme (3.v.r.), Organisator Beat Toniolo und der Schauspieler Michael Mendl (4.v.r.) Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Nun will er werben, den verschütteten Reichtum und die Neu-Anfänge in der vom Strukturwandel gebeutelten Provinz-Stadt zu entdecken, die seit der Wende bald 20.000 Einwohner verloren hat. Beispielsweise im 2018 eröffneten Kunsthaus in der Rahnestraße, die mit ihren verfallenden Fassaden republikweit zum Negativbild für Strukturwandel samt Bevölkerungsschwund, Überalterung und Leerstand wurde. Anderswo in den Metropolen würde Kultur nur noch verkonsumiert, meint Mendl. Hier in Zeitz könne er ein verrücktes Programm machen, bei dem sich weder das Publikum noch er selbst langweilten.

Michael Mendl im Zeitzer Dom Bildrechte: TRANSMEDIAL So kommt es zu einem fiktiven Treffen von "Luther, Brecht & Frisch – und Mendl hat das letzte Wort", am 23. August im Franziskanerkloster. Dort predigte der Reformator höchstselbst. Einige seiner Nachfahren lebten und leben bis heute in der "geheimen" Lutherstadt", seit 1998 gibt es eine Lutheriden-Bibliothek, die sich aus deren Nachlässen speist.



Das erste Wort beim Festival hat Mendl natürlich auch: Bei der Eröffnung am 10. August im Zeitzer Dom in einer "Hommage an die Musik und den Gesang". Mendl wird dazu Texte von Robert Walser lesen: "Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiß". Mit dabei sind Christian Schmitt (Orgel), Otto Sauter (Piccolotrompete), Tatjana Ruhland (Flöte) und Eva Lind (Sopran). Die bunte Mischung aus Literatur, Musik und Film bestimmt das Festivalprogramm an wechselnden Orten in und außerhalb der Stadt. Das Festival-Finale bestreitet Mendl am 28. September mit Goethe und Rilke im Neuen Theater Zeitz, Violinistin Nina Reddig wird die "Urworte" begleiten.

Michael Mendl begann seine Karriere am Theater, war engagiert an den großen Häusern. Das breite Publikum kennt ihn aus Film und Fernsehen, als Wehrmachtsgeneral Weidling in "Der Untergang", als Kanzler Brandt-Darsteller im Mehrteiler "Im Schatten der Macht" oder aus der Netflix-Serie "Dark".



Im Rahmen des Festivals geht der prominente Charakterdarsteller – und Sohn eines katholischen Priesters, der im April 2019 seinen 75. feierte – ins Kloster. In Posa können Fans den Schauspieler am 24. und 25. August beim Wein zum Gesprächs- und Filmabend erleben. Die Moderation hat Beat Toniolo, langjähriger Freund und Festival-Impressario, Schweizer, erst Wahl-Leipziger und nun Zeitzer aus Leidenschaft. Kloster und Weinhof Posa liegen rund dreieinhalb Kilometer vor den Toren der Stadt. Ein Verein entwickelt den historischen Ort, der auf eine Stiftung von Bischof Dietrich I. im 12. Jahrhundert zurückgeht, seit 2013 zur Kultur- und Bildungsstätte.