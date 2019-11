Isabelle, die in diesem Film von der Regisseurin und Autorin Julie Delpy selbst gespielt wird, widerfährt das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ihre kleine Tochter erkrankt schwer, der Tod scheint unvermeidlich. Mit ihrem Ex-Mann James (Richard Armitage) verbringt sie, zunehmend verzweifelt, viele Tage am Krankenbett der Tochter.