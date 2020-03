Es ist ein Wahnsinnsunternehmen, auf das sich Matt Green eingelassen hat. Im Verlauf von acht Jahren lief er durch alle Straßen New Yorks, auch durch die Parkwege und an den Uferpromenaden entlang – insgesamt mehr als 15.000 Kilometer. Der junge Mann gab seine Wohnung auf, lebte bei Freunden und hütete Katzen. Bei jedem Wetter zog er Straße um Straße durch die fünf Bezirke und erfuhr so, was sich tatsächlich nur beim Laufen erleben lässt: Die Schichtungen von Geschichte in der Stadt, die Spuren der Vergangenheit, die Vielfalt der sich überlagernden Kulturen und Erinnerungen.