Ausnahmeoper "Oedipe" von George Enescu am Theater Gera

Es ist ein Ausnahmewerk, das am 13. April am Theater Gera Premiere gefeiert hat: Die Oper "Oedipe" von George Enescu. Lange hat der gebürtige Rumäne an seiner einzigen Oper gearbeitet – erste Ideen stammten aus der Zeit um 1910, der Hauptteil der kompositorischen Arbeit fiel in die 20er-Jahre, abgeschlossen wurde die "Oedipe" aber erst 1931. Fünf Jahre später folgte die Uraufführung in Paris. Danach geriet das Werk auf Grund der enormen künstlerischen Herausforderungen (Riesen-Orchesterbesetzung, exorbitant-fordernde Titelpartie) und der musikhistorischen Veränderungen in Vergessenheit, wird nur noch alle 10-15 Jahre auf die Bühne gebracht.