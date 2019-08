Filmstart: Neuer Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" – es stellt sich Langeweile ein

"Once Upon A Time in Hollywood" ist der neunte Film von Kultregisseur Quentin Tarantino. Er taucht ein in das Hollywood der 60er-Jahre, mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie als Starbesetzung. Unser Kritiker Knut Elstermann ist jedoch alles andere als begeistert vom Film.