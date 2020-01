Queen und Slim werden zu Helden der schwarzen Bevölkerung – was sie sich jedoch nicht ausgesucht haben. Bildrechte: Universal Pictures/Royalty Holdings LLC

Diese Flucht bietet so etwas wie einen Querschnitt heutigen afro-amerikanischen Lebens, spiegelt unterschiedliche Milieus und Haltungen. Die beiden verlieben sich, finden Halt und Hoffnung ineinander, während sie zu Helden wider Willen werden, mit denen sich viele identifizieren.



Regie-Debütantin Melina Matsoukas, die sehr erfolgreich Musik-Videos, auch für Beyoncé gedreht hat, entfaltet in diesem Roadmovie eine große poetische Kraft, die weit mehr ist als politische Polemik. In den meist nächtlichen Fahrten durch Amerika, in den vielen Begegnungen, in Ablehnung und Solidarität, öffnen sich ihre Figuren, geben sehr glaubhaft Ängste und bittere Erfahrungen preis. Das liegt nicht zuletzt am wunderbaren Spiel von Daniel Kaluuya ("Get Out") und Jodie Turner-Smith, die diesem Paar eine verletzliche Menschlichkeit schenken, die in kein Heldenschema passt.