Im Archiv lagern zehntausende Negative. Roger Melis, Mathias Bertrams Ziehvater, war ein Chronist mit der Kamera. Der Alltag der Jugendlichen interessierte ihn genauso, wie die Mode-Fotos, die er für das Magazin "Sibylle" machte, um so sein Geld zu verdienen. Auch seinen Stiefsohn Mathias verewigte er, gemeinsam ließen sie sich fotografieren, in mal ausgelassener, mal ernster Pose.

Wir haben ja Brandwand an Brandwand gelebt mit Wolf Biermann, in Mitte. Man traf sich auf der Straße, und so wie Wolf Biermann zufälligerweise immer seine Gitarre dabei hatte, um irgendwelche Lieder zu spielen, hatte Roger Melis immer seine Kamera dabei.

Dabei war Bertram auch an jenem Abend, als in der Wohnung von Wolf Biermann das Foto für das Plattencover "Warte nich auf beßre Zeiten" entstand: "Die Idee war es, die Situation eines Sängers darzustellen, der offiziell verboten ist, aber Konzerte in seinem Haus macht, in dem lauter Leute sind, aber keiner zu identifizieren ist."

Roger Melis machte "Abschiedsfotos" von missliebigen Künstlern, die die DDR verließen, freiwillig oder unfreiwillig: Nina und Eva Maria Hagen, Manfred Krug – oder Sarah Kirsch: "Das ist oft gedruckt worden, weil es eben so symbolisch ist mit diesen russischen Kisten, mit denen wahrscheinlich Maschinenteile in die DDR gekommen sind und die den Künstlern zur Verfügung gestellt wurden, um ihr Hab und Gut zu verpacken, während de facto ja aber die Künstler exportiert wurden."

8. Mai 1965, gemeinsame Parade von Roter Armee und NVA. Roger Melis fotografiert privat und wirft so einen unheroischen Blick hinter die Kulissen, auf den Rand des Geschehens: "Dann gibt's hier die Kampfgruppen-Angehörigen, die es sich gemütlich machen und Karten spielen. Oder ein Bild, das ich besonders schön finde: Die sowjetischen Soldaten auf ihren Panzern in Siegergeste und eine sehr bürgerliche Familie."

Roger Melis: Indianer, Hoppenrade 1974 Bildrechte: Roger Melis / Stiftung Reinbeckhallen

Roger Melis' Fotos erforschen das Innerste der Menschen, zeigen ihre Resignation, ihre Sehnsucht, ihre Hoffnungen: "Wenn man sich seine Porträts anguckt, spürt man das auch: diesen Punkt, wo die Leute ganz bei sich sind, offen sind." Mathias Bertram und die Fotos von Roger Melis nehmen uns mit auf die Reise in ein untergegangenes Land. Sie lassen uns ahnen, wer sie sind, diese Ostdeutschen. Bertram meint: "In der heutigen Diskussion wird den Ostdeutschen ja gern eine Identität zugeschrieben. Das Ostdeutsche ist ja nichts anderes als die gemeinsame Erfahrung, in der DDR gelebt zu haben."



Die Bilder von Roger Melis: Je älter sie werden, desto mehr erzählen sie. Im Buch und in der großen Ausstellung in den Berliner Reinbeckhallen.