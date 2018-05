Alden Ehrenreich als Han wirkt auf mich nicht wie ein verwegener Außenseiter, der mal Harrison Ford sein wird, wenn er groß ist, sondern wie ein Musterschüler auf Klassenfahrt. Die Action-Szenen sind rein technisch und teilnahmslos inszeniert und die Schauspieler, selbst Woody Harrelson, scheinen nie zu wissen, was in der Szene vorher passiert ist – so unberührt gehen sie durch die dünne Geschichte.