Hikikomori nennt man in Japan dieses merkwürdiges Phänomen: Junge Menschen bleiben ohne jede Erklärung in ihrem Zimmer, verweigern sich der Welt, kommunizieren nicht mehr. In Isabel Prahls eindrucksvollem Film versucht die Familie, Vater, Mutter und Schwester, mit großer Einfühlung und tiefer Erschütterung von Bibiana Beglau, Bjarne Mädel und Emma Bading gespielt, vergeblich den hinter seiner Tür verlorenen Sohn wieder in das Leben zu holen.