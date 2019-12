Neu im Kino "The Peanut Butter Falcon": Herzerwärmender Film über einen jungen Mann mit Down-Syndrom

Der junge Zak hat einen Traum – er möchte Profi-Wrestler werden! Leider gibt es ein Problem: Wegen seines Down-Syndroms ist er in einem Heim untergebracht, Betreuerin Eleanor (gespielt von "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin Dakota Johnson) ist von seinen Plänen wenig begeistert. Trotzdem wagt er die Flucht und schließt eine ungewöhnliche Freundschaft mit Tyler (gespielt von "Transformers"-Star Shia LaBeouf). Der Film von den Produzenten von "Little Miss Sunshine" überzeugt vor allem in seiner Besetzung, meint unser Kritiker.