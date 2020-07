Der junge Regisseur Shults hat, mit autobiografischen Bezügen, einen formal brillanten Film gedreht, in dem die kreisende Kamera, die flirrenden Lichter für den Kontrollverlust der Figuren stehen. Vor allem aber gelingt es ihm, mit seinem fantastischen Darstellerensemble (darunter Taylor Russel und Lucas Hedges als das hoffnungsvolle junge Liebespaar) von der Vielschichtigkeit einer Familie unter enormer Spannung zu erzählen und von zerstörerischen Männlichkeitsbildern.

Kelvin Harrison Jr. in "Waves"

Kelvin Harrison Jr. in "Waves" Bildrechte: Universal Pictures

Ganz unterschwellig geht es auch um die Folgen des täglichen Rassismus, der diesen großen Leistungsdruck in der Familie erst erzeugt hat. Man kann übrigens nur grübeln, warum ein so innovatives, in jeder Hinsicht überwältigendes Werk 2020 keine einzige Oscarnominierung erhielt. Wie kann eine ganze Akademie ein solches Ereignis verschlafen? Das deutsche Kinopublikum sollte unbedingt hellwach sein und diesen Film nicht verpassen.