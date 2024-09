Bildrechte: MDR/IMAGO/PantherMedia/Sergei Lykov

Streaming-Highlights Von Klimakrise bis KI – diese fünf Podcasts werfen einen Blick in die Zukunft

Hauptinhalt

06. September 2024, 04:00 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD und im Deutschlandfunk Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen besondere Highlights zum Streaming vor. Dieses Mal geht es um Podcasts, die nach vorn blicken. Denn ob Klimakrise, Krieg oder Energiekrise – gefühlt steckt die Welt gerade in viel zu vielen Krisen. Diese Podcasts hinterfragen das Fleischessen, zeigen auf, was den Osten nach dem Kohleabbau erwartet, blicken auf den radikalen Kampf gegen die Klimakrise und erzählen, welche Weltprobleme vielleicht bald Künstliche Intelligenz lösen kann.