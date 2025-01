Buch des Monats Mai "Abenteuer Garten" von Carolin Engwert

Schrebergärtnern ist längst eine Art Volkssport und treibt täglich bis wöchentlich zigtausende Menschen in ihre Parzellen. Auch die Autorin Carolin Engwert, die als Garten-Bloggerin bereits preisgekrönt ist, hat sich in Berlin einen kleinen Garten erobert und in diesem Buch aufgeschrieben, wie sie das Leben zwischen Stauden, Kräutern, Gemüse und diversen Problemen so erlebt hat. Herausgekommen ist ein authentisches Ratgeberbuch, das vor allem Schrebergarten-Neulingen hilfreich zur Seite steht.