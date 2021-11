Darum geht's: Ein Blickwechsel hilft jedem Garten. In diesem Buch geht es hoch hinaus, denn "Gärten von oben" des Journalisten und Fotografen Martin Staffler bietet Drohnenaufnahmen von zwei Handvoll Gärten. Das Besondere ist nicht nur die Idee, in die Luft zu gehen, sondern es sind die Strukturen, die sich uns dadurch bieten. Ob Insel Mainau, der Sichtungsgarten Hermannshof, das berühmte Arboretum Ellerhop oder die Gärtnerei Hortvs von Peter Janke: Es macht große Freude sich durch das kurzweilige Buch zu blättern. Staffler zeigt Kreisstrukturen, Schachbrettmuster, feurige Farbspiele oder aufregende Sichtachsen, die sich wie ein Tetrisspiel in die Landschaft der Parks und Gärten einfügen. Dazu beschreibt er kurz und knapp die besuchten Orte, sodass der Blick von oben nicht nur eine Spielerei ist, sondern sein Buch Charakter und man als Leser Lust bekommt, die teils unbekannten Orte zu besuchen. Faszinierend schön ist nicht nur ein Knotenbeet mit Berberitze und Buchs aus der Luft, sondern auch die Gestaltung eines Rosengartens in Ellerhop, an dem man sich kaum satt sehen kann. Staffler gelingt ein optisches Kunststück: Er spielt mit der Geometrie, bietet dem Leser aber auch genug Anregung für eigene Beetgestaltung. Ein fabelhaftes Buch also, das nicht nur mit der Bildgestaltung punktet, sondern eben auch Pflanzen ins Zentrum stellt. Abgerundet wird das Buch mit den hilfreichen Informationen zu den vorgestellten Parks und Gärten.