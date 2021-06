Darum geht's: Saatgut ist ein Thema, dem man sich als Leserin und Leser mehr als nur aus Versehen widmen sollte. Am Saatgut hängt mehr als nur etwas Vielfalt. Jeder gärtnernde Mensch weiß um die Bedeutung, so oft wie möglich nicht nur die Schönheit von Pflanzen zu genießen, sondern auch mit Samen und Saatgut an die Zukunft zu denken. Der Löwenzahn-Verlag überzeugt seit vielen Jahren mit lesenswerten Büchern, die weit über Gartengestaltung hinausgehen und Grundlagen schaffen, den eigenen Garten mit anderen Augen zu sehen. Nach dem Bucherfolg über "Permakultur" hat sich die Autorin Sigrid Drage mit der Saatgutgewinnung beschäftigt. Ihr Buch ist Plädoyer und Ratgeber zugleich und schafft es, umfangreich zu informieren und zu erklären. Beides gelingt auf nachhaltige Weise und bleibt immer nah an der Praxis. Themen wie "Jungpflanzenanzucht", "Haltbarkeit", "Vegetative Vermehrung" werden ebenso geklärt wie alles rund um die Vermehrung von Pflanzen. Herzstück sind Porträts der bunten Helden von A wie Amarant über K wie Koriander bis Y wie Ysop. Gelungen sind auch die Fotos, die mit dem Charme von Zufriedenheit und Glück beim Gärtnern spielen und immer wieder die Autorin zeigen. Das Buch ist damit lebensnah und ansprechend - in Wort und Bild. Einmal mehr ein besonders Buch aus dem Hause Löwenzahn von einer versierten Autorin. Ob es für die Rettung der Welt reicht, bleibt offen, aber mit diesen 240 Seiten ist ein guter Schritt getan, mehr Verständnis für Pflanzenvielfalt aufzubringen.