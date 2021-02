Fermentieren Rezept für Kimchi - traditionell und modern

Bei der traditionellen Kimchi-Variante wird der Kohl in Viertel (und nicht in handliche Stücke) geschnitten. Diese Zubereitungsart orientiert sich am koreanischen Original-Rezept. Dadurch, dass die Kohl-Stücke so groß bleiben, sind die Portionen dabei etwas unhandlich. Der Kohl wird aber mit der Zeit immer weicher, sodass er sich nach einigen Wochen der Fermentation sehr leicht verarbeiten lässt. Frisch bleibt er knackiger als bei der modernen Variante.