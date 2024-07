Permakultur Gärtnern im Schlüssellochbeet

Schlüssellochbeete werden seit einigen Jahren in Trockengebieten Afrikas verwendet. Diese Hochbeetform schützt vor Tierfraß, führt den angebauten Pflanzen Nährstoffe zu und reduziert die erforderliche Wassermenge. In Gebieten mit großer Sommerhitze und wochenlanger Trockenheit ist der Schlüssellochgarten hervorragend geeignet.

Als Basis unter der Erde werden Lagen aus Stroh und Kompost eingearbeitet, die das Wasser besser halten sollen. Im Zentrum des Beetes befindet sich eine Art Korb, in dem die Küchenabfälle und das Brauchwasser entleert werden können. Somit werden die Pflanzen von unten bewässert. Gerade in Trockenzeiten spart dies Wasser.

Nach dem Pflanzen von oben gut und durchdringend wässern und wieder abtrocken lassen. Nach 3 bis 4 Wochen, oder wenn die Pflanzen deutlich gewachsen sind, wird nur noch durch den Korb in der Mitte gegossen. So wachsen die Wurzeln schnell in tiefere Erdschichten, die so die Pflanzen besser und länger mit Nährstoffen und Wasser versorgen können.