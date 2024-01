Ein Hügelbeet ist mit einer Kompostmiete vergleichbar. Zuerst werden die Grassoden entfernt und der Oberboden einen Spaten tief ausgehoben. Für ein eineinhalb Meter breites Beet wird ein 80 Zentimeter breiter und 50 Zentimeter hoher Kern aus Holz, Gehölzschnitt oder Ästen dicht eingeschichtet. Die Zwischenräume werden mit Erde aufgefüllt. Das sich zersetzende Holz speichert später viel Feuchtigkeit. Darüber werden umgedrehte Grassoden, Jätegut, Heu, Staudenschnitt und anderer organischer Abfall gelegt. Mit einer zehn bis 20 Zentimeter dicken Schicht Gartenerde wird das Hügelbeet stabilisiert. Eine letzte Mulchschicht aus angetrocknetem Gras oder Heu schützt vor Erosion. Wärmeliebende Kulturen wie Paprika , Tomaten oder Auberginen , werden an die Südseite gepflanzt. Hitzeflüchtlinge wie Kohl und Salat werden an die Nordseite gepflanzt.

Nachteil: Wenn man bewässern muss, läuft eventuell zu viel Wasser seitlich weg. Am besten eine "Wasserrinne" am höchsten Punkt einplanen.

Das älteste Kraterbeete wurden in Peru in Hochlagen gefunden. Diese Beetform ist rund und in der Mitte deutlich tiefer als die Umgebung. Kraterbeete schützen Gemüsepflanzen vor allem vor starkem Wind. Bei Kälte ist es im Inneren wärmer und bei Hitze kühlen die unterschiedlichen Bodenlagen. Für ein Kraterbeet mit einem Durchmesser von zwei Metern wird eine Fläche von vier Metern Durchmesser benötigt. In der Mitte wird die Erde etwa 20 Zentimeter tief ausgehoben. Der Aushub dient als Wall rund herum. Im Norden kann höher aufgeschüttet werden, so dass das Innere des Beetes etwa 40 Zentimeter tiefer liegt. Wenn Erde abrutscht, sind die Hänge des Kraterbeetes zu steil und sollten nachgearbeitet werden.