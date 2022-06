Holunder ist ein Pioniergehölz für Windschutzhecken und gehört in jede Vogelschutzhecke. Dort finden Vögel Schutz. Sie lieben den Strauch vor allem im Herbst. Rund 60 Arten laben sich laut Nabu an den reifen Beeren. Auch die Raupen mancher Schmetterlingsarten wie zum Beispiel der Nacht-Schwalbenschwanz suchen nur Holundersträucher auf. Für Bienen ist Holunder nicht interessant. Aber Käfer und andere Insekten naschen gern am Pollen.

Einige Insekten naschen gern am Holunder. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss