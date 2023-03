Ein bei uns eher unbekannter Frühblüher ist die Lachenalia, die wegen ihrer südafrikanischen Herkunft auch Kaphyazinthe genannt wird. Wie die meisten Frühblüher, so zählt auch sie zu den Zwiebelgewächsen. Daher ist sie, wie alle anderen Zwiebelgewächse auch, anfällig für Fäule. Staunässe sollte deshalb vermieden werden. Weil die Lachenalia nicht frosthart ist, ist sie bei uns eher als Zimmerpflanze geeignet. Wenn sie später im Garten weiterkultiviert werden soll, empfiehlt sich die Gabe von Flüssigdünger. Die Lachenalia stammt aus Südafrika. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Getopfte noch nicht verblühte Frühblüher können Sie vorsichtig teilen. Eine Pflanze kann so in den Garten und eine zweite samt Wurzeln in die Vase. Die Erde lässt sich aus der Wurzel auswaschen. Tulpenzwiebeln passen beispielsweise gut auf ein Hyazinthenglas. Das Wasser darf aber nicht an die Zwiebel reichen, sonst fault sie. Für Traubenhyazinthen oder Krokusse sind Weingläser ideal. In Moos eingewickelt treiben die Frühblüher auch im Zimmer aus.

Wenn Tulpen und andere Frühblüher im Topf wachsen sollen, ist eine gute Drainage wichtig. Bei zu viel Nässe verfaulen die Zwiebeln. Zu dichte Erde sollte deshalb mit Sand abgemagert und wasserdurchlässiger gemacht werden. Wichtig ist auch, die Zwiebel immer richtig herum zu drehen, also mit der Spitze nach oben.



Für den Frühlingstopf werden mehrere Zwiebeln in Schichten eingepflanzt. Die Tulpenzwiebeln kommen unten hin und werden mit einer Lage Erde abgedeckt. In die Schicht darüber kommen zum Beispiel Narzissen, die früher blühen als die Tulpen. Auch sie werden mit Erde abgedeckt. Auf der letzten Schicht im Kübel werden reichlich Krokuszwiebeln verteilt. Im Kübel darf es ruhig etwas mehr sein als auf dem Beet. Die letzte Schicht Erde kann mit Moos abgedeckt oder bis zum Frost mit Herbstblühern verschönert werden.

Wer sich die Frühblüher lieber als Strauß ins Haus holen möchte, sollte die Pflanzen anschneiden, bevor sie in eine Vase gestellt werden. Auch bei den Schnittblumen gilt: Sie sollten beim Kauf noch nicht voll erblüht, sondern lieber knospig sein. Dies gilt vor allem für Tulpen. Narzissen sollten erst ausschleimen, bevor sie in die eigentliche Vase kommen. Dafür werden die Narzissen über Nacht in ein Gefäß mit Wasser gestellt und am folgenden Tag in die 'richtige' Vase umgesetzt. Da alle Frühblüher einen hohen Flüssigkeitsbedarf aufweisen, sollte bei der Schnittblumen-Variante auf ausreichend Wasser geachtet werden.

Vom Haus in den Garten

Frühblüher, die erst im Topf im Haus gehalten wurden, können für die nächste Saison auch in den Garten gesetzt werden. Dafür sollten sie zunächst im Topf vollständig abblühen. Damit sie kräftig bleibt, kann die Zwiebel gedüngt werden. Erst wenn es im September zum Laubabwurf der Pflanzen kommt, sollte die Zwiebel draußen eingepflanzt werden. Im Herbst können die Zwiebeln in den Garten gesetzt werden. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius