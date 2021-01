Rhododendren fühlen sich im kühlen Halbschatten an einem windgeschützten Platz am wohlsten. Der Boden für die meist immergrünen Sträucher sollte sauer und wegen ihrer zarten Wurzeln locker und durchlässig sein. Schotter ist da keine Alternative, verrottete Lauberde oder Grünkompost als Beimischung schon. Vor der Blüte, also Mitte bis Ende April, freut sich der Rhododendron über mineralisch-organischen Dünger. Die Blütezeit dauert je nach Sorte vom 1. Mai bis Mitte Juni an, sagt der Rhodendron-Züchter Holger Hachmann. Nach dem Verblühen sollten vor allem bei großblumigen Sorten die Blütenstände ausgebrochen werden.