Um die Blütezeit des Goldlacks zu verlängern, schneidet man verblühte Blütenstiele so bald wie möglich aus. Meist sind in den darunter liegenden Blattachseln schon Blütenansätze zu erkennen. Mit der richtigen Pflege kann sich dann die Blütezeit bis in den Hochsommer hinein ziehen.

Abgeblühte und verbrauchte Goldlackpflanzen aus der Frühlingssaison sollten nicht auf dem Kompost landen. Sie können an einer sonnenbeschienenen Wand gepflanzt werden. Lassen Sie dort den Goldlack versamen. Besonders gut keimen und gedeihen sie am Mauerfuß und in Mauerritzen. Das hat ihnen auch den Namen Mauerblume eingebracht. Der Goldlack lockt die ersten überwinterten Insekten an.