Gemüse-Anbau Womit Sie jetzt Ihr Hochbeet bepflanzen können

Ein Hochbeet hat mehrere Vorteile: An einem günstigen Standort erwärmt sich das Beet im Frühjahr schneller und bietet auch bessere Möglichkeiten, frühes Gemüse vor Frost zu schützen. Dank seiner festen Seitenteile kann ein Hochbeet vor kalten Nächten mit Vlies, Folie, Glasfenstern oder Strohmatten abgedeckt werden.

"Mit einem Hochbeet verlässt man den gewachsenen Boden und kann die Zusammensetzung des Substrates selbst beeinflussen, um einer mangelnden Bodenqualität oder einem hohen Arbeitsaufwand bei sehr schweren Böden aus dem Wege zu gehen", erklärt Martin Krumbein, Experte für Gemüseanbau von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt.



Gern wird so ein Hochbeet aber auch von Tieren besucht. Der lockere Boden zieht manchmal Vögel, Katzen oder andere, nachtaktive Tiere an. Gerade im Frühjahr, wenn nach der Aussaat oder Pflanzung noch größere Bereiche offen liegen, ist es sehr ärgerlich, wenn die frisch ausgesäten Reihen durcheinander gescharrt werden. Auch dagegen helfen Abdeckungen. Sind die Tagestemperaturen schon höher und die Nächte frostfrei, können gefährdete Bereiche des Beetes auch mit einem Holzrahmen mit engem Maschendraht geschützt werden.