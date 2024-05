Ob Petersilie erfolgreich keimt oder wächst, entscheidet sich schon vor der Aussaat. Petersilie mag keinen schweren, verdichteten Boden. Deshalb sollte der Boden vor der Aussaat unbedingt gründlich gelockert werden. Humus und Sand verbessern die Bodenstruktur. Der Boden sollte nicht neu frisch gedüngt werden, denn frisch ausgebrachter Dünger schadet in der Keimphase. Petersilie ist selbstunverträglich. Säen Sie deshalb immer an einem Standort aus, an dem die letzten drei bis vier Jahre keine Petersilie und auch keine anderen Doldenblütler wie Dill oder Möhre standen.

Bildrechte: MDR/Brigitte Goss