Zum Ansetzen von Jauchen eignen sich weiche, frische, grüne Blätter und Blattstiele. Sie werden am besten mit der Schere klein geschnitten. Pflanzen mit Samenansatz sind ungeeignet. Sie werden nicht verwendet, um zu vermeiden, dass Unkrautsamen den Gärprozess überstehen und wieder in den Garten gelangen. Die Pflanzenteile werden mit Wasser übergossen. Der Eimer sollte nur bis etwa fünf Zentimeter unterhalb des Randes gefüllt sein. Der Eimer wird abgedeckt. Am besten rührt man den Ansatz einmal am Tag um. Die Pflanzenteile sollten den kompletten Gärprozess über immer mit Flüssigkeit bedeckt sein.