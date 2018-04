Honigbienen, Hummeln und Wildbienen als Bestäuber

Stellen Sie sicher, dass Ihr Bienenhaus in der vollen Sonne steht und das Dach keinen Schatten auf die Niströhren wirft. Damit die Wildbienen schon im März und April Nahrung finden, sollten in der Nähe des Insektenhotels Weiden und andere Frühblüher stehen. Am besten eignen sich ungefüllt blühende Stauden und Zwiebelpflanzen wie Krokusse. An den Blüten versorgen sich die Insekten mit Pollen. Eine Stelle mit feuchter Erde oder ein Gartenteich, der ein natürliches Ufer hat, helfen den Wildbienen zusätzlich: Dort holen sie Wasser und Lehm, mit dem sie die Niströhren mit der Brut verschließen. Wildbienen mögen außerdem saubere, frische Nistmaterialien. Bestücken Sie das Insektenhotel daher mindestens alle zwei Jahre, am besten jedoch jährlich neu.