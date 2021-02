Weil Stauden mehrjährig sind, liegt die Vermutung nahe, dass sie alle winterhart wären. Doch das stimmt nur bedingt. Mehrjährig bedeutet, dass sie mehrere Jahre lang halten können, wenn die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Temperatur, stimmen. Viele Stauden vertragen zwar Frost und gelten deshalb als winterhart, aber eben nicht alle. So gehören beispielsweise verschiedene Salbei-Arten oder der Madeira- Storchenschnabel zu den nicht winterharten Stauden. Sie müssen vor Frost geschützt werden.

Doch selbst winterharte Stauden können einen Winterschutz benötigen. Dieser ist dann jedoch nicht wegen des Frostes, sondern wegen der Sonne nötig: So sollten Polsterstauden und immergrüne Stauden im Winter mit Vlies oder Fichtenreißig abgedeckt werden, um nicht zu vertrocknen, empfiehlt Schöne. Werden Sie nicht abgedeckt, können sie an sonnigen Wintertagen zu viel Feuchtigkeit verlieren, die sie in der kalten Jahreszeit nicht wieder ausgleichen können.