Tiere im Garten Bäume und Stauden vor Wildverbiss schützen

Schütz deine Bäume vor hungrigen Tieren

12. Dezember 2023, 14:04 Uhr

Hungrige Wildtiere sind im Winter mit ihrer Nahrung nicht wählerisch. Vor allem bei einer dicken Schneedecke finden Wintergäste aus Feld und Flur in dieser Jahreszeit in offenen Gärten so manchen Leckerbissen. Sie fressen im Winter zwar hauptsächlich Gras und immergrüne Stauden, doch auch Rinde und Knospen stehen auf dem Speiseplan. Kontrollieren und schützen Sie ihre Gartenpflanzen!