In der Wissenschaft wird diese Methode "Ad Libitum", lateinisch für "nach Belieben", genannt. Dort beobachtet und merkt man sich alles, was relevant erscheint. "Die Vögel im Garten sind oft gut zu beobachten, weil sie an den Menschen gewöhnt sind. Das ist perfekt für Einsteiger", erklärt der Biologe. Außerdem leben Amseln, Blaumeisen, Rotkehlchen, Spatzen, Schwalben und Co. eine "offene Lebensweise", da sie gut einsehbar brüten und auch auf offenen Flächen nach Nahrung suchen - zum Beispiel auf dem Rasen.