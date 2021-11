Die Musikfestspiele treten 2021 in den musikalischen Dialog. Ein breites Spektrum verschiedener Genres wird in einem vielseitigen Programm präsentiert. Klassik, Percussion, Jazz, Tanz, Medienkunst mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern stehen auf dem Programm. Das Festspielmotto wechselt jährlich und vereint diese Vielfalt unter einem Dach.

Der Intendant und Cellist Jan Vogler wird am 24. November in der Annenkirche auftreten. Bildrechte: Marco Grob/Dresdner Musikfestspiele

Anne-Sophie Mutter wird den dritten Teil des Festivals mit einem Konzert im Dresdner Kulturpalast eröffnen. Bildrechte: dpa

Die Dresdner Musikfestspiele finden seit mehr als 40 Jahren statt und gehören zu den größten Klassik-Festivals in Europa. Normalerweise präsentieren sie jedes Jahr im Mai und Juni in viereinhalb Wochen Orchesterkonzerte und Kammermusik mit internationalen Solistinnen und Solisten. In diesem Herbst sind unter anderem die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Trompeter Till Brönner, die Sängerin und Liedermacherin Noa, der Crossover-Künstler Jamie Cullum und der Klarinettist Jörg Widmann in Dresden zu Gast. Außerdem werden die Dresdner Kapellsolisten, das Hagen Quartett und das Ensemble Modern sowie viele weitere zu hören und zu sehen sein.