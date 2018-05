Bettwanzen sind Parasiten, die sich vom Blut ihrer Wirte – auch des Menschen – ernähren. Sie leben fast verborgen und suchen nachts nach ihrem Opfer. Ihre Stiche, meistens in einer Reihe, jucken heftig, sind klein und rötlich gefärbt. Sie füllen sich später mit Flüssigkeit. Bettwanzen wird man meistens nur mit Hilfe eines Kammerjägers wieder los. Oft bringen wir sie selbst im Urlaubsgepäck mit! Daher am besten, nach der Rückkehr den Koffer über der Badewanne auspacken und die Kleidung bei 60 Grad waschen.

Dort warten sie warten auf ihren Wirt, z.B. auf den Menschen. Sie krabbeln am Körper umher, bis sie eine geeignete Einstichstelle gefunden haben. Diese Spinnentiere sind so klein, dass sie auf den ersten Blick oft nicht gesehen werden. Juckt eine Stelle auf der Haut, ist rot und man erkennt einen dunklen Punkt in der Mitte, könnte dies ein Zeckenstich sein.



Das Tier dann vorsichtig mit einer Pinzette entfernen:





Die Zecke möglichst hautnah greifen. So wird sie nicht gequetscht und so wird die Freigabe von möglicherweise gefährlichen Körperflüssigkeiten verhindert.

Die Zecke nicht mit einem kräftigen Ruck entfernen und auch nicht drehen, sie haben kein Gewinde.



Wald – und Wiesenspaziergänger sollten am besten ein Werkzeug zur Entfernung von Zecken mit sich führen (Zeckenpinzetten gibt es in Apotheken). So ist eine schnelle Entfernung möglich. Bis es zu einer Infektion mit Borreliose -Bakterien durch einen Zeckenstich kommt, vergehen im Schnitt 12–24 Stunden. Die Übertragung von FSME – Viren (Frühsommer-Meningoenzephalitis) beginnt direkt nach dem Zeckenstich, da sich das Virus in den Speicheldrüsen der Zecke befindet- dagegen gibt es eine Impfung. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach.