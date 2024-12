Bildrechte: MEDIEN360G

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Was bezahlen andere?

13. Dezember 2024, 12:44 Uhr

Die Ministerpräsidenten haben keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags beschlossen und sich auf ein neues Finanzierungsmodell geeinigt. Doch wie finanziert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in unseren Nachbarländern? Die Briten sind stolz auf ihre BBC, Dänemark und Norwegen haben ihren Rundfunkbeitrag in eine Steuer verwandelt und in Ungarn bestimmt die Regierung, worüber Medien berichten. Wir blicken über den deutschen Tellerrand hinaus.