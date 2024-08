Dass die Vermischung von Nachrichten, Meinungen, Werbung und humoristischen Inhalten in den Sozialen Medien auch ihre Schattenseiten hat, ist den Digital Natives der Generation Z oft bewusst. Die Studentin Henriette findet, dass die Medienkompetenz ihrer Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist, in dieser Hinsicht unterschätzt wird.

"Wir brauchen eine ganz klar funktionierende politische Medienbildung, die die Nutzung Sozialer Medien nicht verteufelt. (…) Es wird nicht so sein, dass auf einmal in drei oder vier Jahren keine Sozialen Medien mehr genutzt werden, sondern die Nutzung wird sich eher noch diversifizieren. Also müssen wir darauf vorbereiten: Wie können wir diese Medien so nutzen, dass sie tatsächlich auch für die Gesellschaft sinnvoll sind?"