Zeitungen und Zeitschriften dürfen parteiisch sein und Politik machen

Die Presse bietet in der Bundesrepublik ein sehr vielfältiges Angebot an Meinungen und Ansichten. Täglich erscheinen in Deutschland allein 320 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 12,5 Millionen Exemplaren.

Darin sind Wochen- und Sonntagszeitungen noch nicht eingerechnet. Weil es so viele verschiedene Zeitungen gibt, werden sich in ihnen auch alle nur denkbaren politischen Sichtweisen und Meinungen wiederfinden. Natürlich nicht in jedem einzelnen Titel, sondern in der Gesamtschau des Zeitungsmarktes. Es gibt eher konservative oder liberale Titel, "linke" wie eher "rechte" Blätter. Sogar reine Parteizeitungen sind kein Problem. Bis in die 1970er Jahre gab es in Westdeutschland Titel, die zu 100 Prozent im Parteibesitz und natürlich auch inhaltlich auf Parteilinie waren. Noch heute ist die SPD über ihre Presseholding DDVG an einem ganzen Schwung Regionalzeitungen beteiligt.

Und die Partei Die Linke will sich gerade von ihrem 50-Prozent-Anteil am Neuen Deutschland verabschieden.

Der Rundfunk darf es nicht und ist der Ausgewogenheit verpflichtet

Ganz anders sieht es beim Rundfunk aus. Hier wird die Vielfalt der Meinungen durch den Binnenpluralismus gewährleistet, auch weil es bei der Gründung der Bundesrepublik vor über 70 Jahren nur wenige Sender gab. Außerdem spielten die Erfahrungen der Nazi-Zeit eine Rolle: Dort waren alle Sender in Staats- und Parteihand und machten Propaganda. Meinungsfreiheit gab es nicht. Zudem belegen wissenschaftliche Studien, dass vor allem das Fernsehen eine höhere Wirkung hat als zum Beispiel eine Zeitung, wenn es um die Beeinflussung von Menschen geht. Man spricht hier von der "Suggestivkraft" des bewegten Bildes.

Daher müssen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk - und zu einem etwas geringeren Maße auch bei den privaten Sendern - alle Parteien mit ihrer Politik und ihren Standpunkten vorkommen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen spricht man von "ausgewogener Berichterstattung". Aber das bedeutet nicht, dass alle Parteien gleich häufig, im gleichen Umfang oder mit dem gleichen Tenor vorkommen dürfen. Bei der Berichterstattung von ARD, ZDF und Deutschlandradio gilt vielmehr das Prinzip der "abgestuften Chancengleichheit", das bei der Berichterstattung im Vorfeld von Wahlen eine angemessene Gleichbehandlung der Parteien sicherstellen soll.

Wahlempfehlungen sind für die Presse möglich, aber in Deutschland nicht üblich

Dazu gehört auch, dass die Sender keine Wahlempfehlungen für einzelne Parteien oder deren Kandidatinnen und Kandidaten geben dürfen. Zeitungen dagegen dürften das, machen davon aber faktisch so gut wie nie Gebrauch. In den USA und Großbritannien sind solche "Endorsement", also konkrete Wahlempfehlungen, dagegen die Regel.

Zweimal passierte das auch bei uns: Bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005 gab die erst im Jahr 2000 gestartete und Ende 2012 wieder eingestellte Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland (FTD) konkrete Wahlempfehlungen ab.