Social-Media-Verbot für U-16-Jährige auch in Deutschland?

Unter anderem Thüringens Bildungsminister Christian Tischner will nun auch in Deutschland Social Media ab 16 zur Diskussion stellen. Er sieht Gefahren durch Cybermobbing , exzessive Nutzungszeiten und negative Folgen für den Lernerfolg.

Sind diese Bedenken berechtigt? Wie sinnvoll ist eine Altersbeschränkung für Social Media und was spricht dafür und was dagegen?

Auch wenn das nicht allen bekannt ist, haben Soziale Medien eine Altersgrenze. Diese liegt bei den meisten Social-Media-Apps bei 13 Jahren . Unter 16 ist außerdem die Zustimmung der Eltern für die Nutzung nötig. Allerdings handelt es sich um eine selbst gesetzte Altersgrenze, ein gesetzliches Mindestalter für die Social-Media-Nutzung gibt es in Deutschland nicht.

Die Apps geben die Altersbegrenzung häufig in ihren AGB an. Der Grund für die Altersgrenze von 13 Jahren liegt in mehreren Gesetzen: