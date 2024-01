Filterblasen Leben in der Bubble

"Auf der einen Seite ist das Internet so groß, dass man eine Orientierungshilfe braucht - jetzt beim Einkauf finde ich das in Ordnung. Wenn es allerdings um politische Themen, um ernste Themen geht, dann ist natürlich durch so eine Bubble das Denken relativ eingeschränkt", meint Internetuser Peter Franke, Auszubildender im Bereich Sozialpädagogik.

Bezüglich der nächsten Urlaubsrecherche oder der kommenden Konzerte meiner Lieblingsband können diese Filter hilfreich sein. Bei gesellschaftskritischen oder politischen Themen kann die Informations- und Meinungsvielfalt zu kurz kommen. Schnell befindet man sich in der eigenen Informations- oder Meinungsblase.

Verstärkt kann das Phänomen werden, wenn ich mich als User bewusst in Echokammern, also in Gruppen und Communities aufhalte oder bestimmten Social-Media-Kanälen folge. Allein, weil wir im digitalen Raum vielleicht sogar ausschließlich nur noch von Gleichgesinnten umgeben sind – Menschen und Meinungen begegnen, die allesamt die gleiche Sicht teilen – und alle ein bestimmtes Interesse eint. Hierbei entsteht häufig der viel diskutierte Echokammereffekt, der dafür sorgt, dass das wohltuende, zustimmende Echo Gleichgesinnter zur Bestätigung der eigenen Denkweise widerhallt. In dieser Kammer bleibt oft kein Platz für eine Betrachtung von Themen aus einer vielfältigen, vielleicht gar anderen Sicht. Im Unterschied zu einer von Algorithmen kuratierten Filterblase, entstehen Echokammern also aus den selbst gewählten Gruppen und Inhalten der User selbst. Sie selektieren bereits bewusst Inhalte, die ihren Themen und Meinungen entsprechen und folgen Gruppen, denen sie sich zugehörig fühlen.

In so einer Echokammer sind meist nur Ausgewählte willkommen und Informationen und Meinungen verbreiten sich dort schnell auch mal ungeprüft. Kommunikationswissenschaftler Daniel Stegmann erläutert: "Da geht es viel um: Welche Meinungen, welche Vorstellungen passt in das eigene Weltbild?"

Dabei ist der Echokammereffekt an sich nichts Neues. Ihn gab es auch schon zu "analogen" Zeiten – und damit außerhalb der digitalen Welt, versucht Kommunikationswissenschaftler Daniel Stegmann einzuordnen und meint: "Ich glaube, so was ähnliches wie echokammerartige Strukturen, so in sich sehr homogene, isolierte Gruppen in der Gesellschaft, gab es früher schon. Es ist durch die sozialen Medien deutlich leichter geworden, das zu machen. Also diese Gruppen können auch größer werden. Es ist leichter, sich zu vernetzen." Und, so beschreibt Daniel Stegmann, sei es hiermit heute deutlich einfacher, Gleichgesinnte zu finden: "Ein Like, ein Follow, ein Retweet reicht im Prinzip schon, um sich zu vernetzen."