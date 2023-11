Ja sowieso. Also, wenn man jetzt davon spricht, dass jetzt ein Friedrich Merz und auch Olaf Scholz und so weiter fordern, dass alle Antisemiten ausgewiesen werden sollen. Dann frage ich mich schon auch, wann werden denn die Aiwangers dieses Landes ausgewiesen und die ganzen anderen Antisemiten, die sich in der Mitte der Gesellschaft bewegen? Also all das ist ja im Ganzen absurd.



Klar, man darf aber auch nicht verschweigen, dass es tatsächlich unter Muslimen in Deutschland auch Antisemitismus gibt und der ist durchaus unter Umständen höher als im Rest der Bevölkerung. Das bestätigen auch Studien. Aber das heißt nicht, dass der im Rest der Bevölkerung nicht auch stattfindet. Und sehr viele Muslime sind ja auch Deutsche. Sollen wir die jetzt abschieben? Das finde ich eine absurde Forderung. Und das ist auch eine rassistische Forderung. Stattdessen sollte man lieber in politische Bildung und in Demokratiebildung investieren, was im Moment eines der Felder ist, bei denen stark gespart werden soll.