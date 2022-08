Nach Einschätzung von Butterwegge hat diese Entwicklung schon in der Corona-Pandemie begonnen. Die Rücklagen vieler Menschen seien geschrumpft, sei es durch Einkommensverluste infolge von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Zwar sei die Sparquote durch den Konsumrückgang gestiegen, doch das sei nur ein Durchschnittswert und verschleiere die tatsächliche Lage: Arme und Geringverdiener könnten ohnehin nichts sparen, aber auch in der Mittelschicht bliebe immer weniger übrig. Gespart hätten in der Pandemie vor allem die Vermögenden, ihr Reichtum sei gewachsen.