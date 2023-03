Wir machen ja an unserem Institut selbst auch solche Fahrplankonzepte. Gerade sind wir dabei, südlich von Prag bei einer Eisenbahnstrecke so etwas umzusetzen. Man muss natürlich über den gesamten Prozess die Verantwortlichen aller Couleur mit einbeziehen und regelmäßig über die Fortschritte informieren, sie interessieren. Andererseits muss aber auch das Interesse da sein, und das ist in Deutschland genau das Problem.



Wenn man im Ausland einlädt, dann ist der Saal voll. Dann kommen die Bürgermeister, dann kommen die Vertreter von Unternehmen oder Schulen. In Deutschland ist das Auto aber so tief im Bewusstsein des Einzelnen verwurzelt, das oftmals gar nicht die Notwendigkeit gesehen wird, sich an solchen Prozessen zu beteiligen und sich aktiv einzubringen. Solche Prozesse sind in der Tat anspruchsvoll, sie müssen aber geführt und letztendlich gelebt werden.