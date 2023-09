Verteidigungsminister Boris Pistorius wird in den Umfragen aktuell am positivsten bewertet.

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird in den Umfragen aktuell am positivsten bewertet. Bildrechte: dpa

Die Bilanz am Ende der Legislaturperiode in Hessen fällt zwiespältig aus: Die Hälfte der Wahlberechtigten äußerten sich in der letzten Vorwahlbefragung vor der Landtagswahl am 8. Oktober positiv über die Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung. Fast genauso viele üben jedoch Kritik.



In der Umfrage kommt die CDU aktuell auf 31 Prozent und würde damit erneut die Regierung anführen können. Mit deutlichem Abstand rangieren Grüne (17 Prozent), SPD (16 Prozent) und AfD (15 Prozent) derzeit etwa gleichauf. Die FDP könne sich mit aktuell 6 Prozent Hoffnung auf einen Wiedereinzung ins Parlament machen, heißt es im Bericht. Bei einem Wahlausgang entsprechend der aktuellen Sonntagsfrage wäre in Hessen neben einer Neuauflage von Schwarz-Grün rechnerisch auch ein Bündnis aus CDU und SPD möglich.