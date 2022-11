Der Deutsche Ethikrat hat mehr Unterstützung für junge Menschen in Krisen wie der Corona-Pandemie angemahnt. "Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dürfen in gesellschaftlichen Krisen nicht alleingelassen werden", sagte die Vorsitzende des Ethikrats Alena Buyx am Montag in Berlin. Das sei eine Lehre aus der Corona-Pandemie.