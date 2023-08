Der MDR hat 50 Live-Spiele pro Saison erworben, die wir Online oder im TV senden dürfen. Der Vorteil von Livestreams besteht darin, dass sie zeitlich flexibel sind. Ihr Nachteil ist, dass damit weniger Nutzerinnen und Nutzer erreicht werden als im TV. Wie hoch der Betrag ist, den der NOFV an die Vereine für eine Übertragung vergibt, können wir weder beeinflussen noch beurteilen.

Die Verbände haben ein Interesse daran, dass ihre Ligen die größtmögliche Öffentlichkeit bekommen - und diese wird im linearen TV erreicht. Durch den MDR, "Ostsport.TV" und die "Funke-Mediengruppe" haben die Regionalliga Nordost und die zugehörigen Vereine die größte Sichtbarkeit und Reichweite im Bewegtbild aller vierten Ligen in Deutschland.

Die Sendezeiten von Sport im Osten sind 14 bis 18 Uhr am Samstag und 16 bis 18 Uhr am Sonntag. Hier sind wir für den Herbst aber in Gesprächen, flexibler auf Anstoßzeiten zu reagieren.