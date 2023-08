Passiert war es beim Regionalligaspiel gegen Chemie Leipzig (4:2) am Mittwoch (16. August), als der Mittelstürmer nach der Pause von Leipzigs Lucas Surek böse von den Beinen geholt wurde. Der Albaner musste ausgewechselt werden und verfolgte das Spiel mit bandagiertem Fuß und Kühlakku auf der Bank.

Foul von Lucas Surek an Romario Hajrulla.

Foul von Lucas Surek an Romario Hajrulla.

Foul von Lucas Surek an Romario Hajrulla. Bildrechte: IMAGO/Bild13

Beim 4:0 Erfolg gegen den BAK in Berlin am Sonnabend (19. August) sprang Michael Seaton für Hajrulla in die Bresche und erzielte glatt zwei Treffer. "Ein völlig adäquater Ersatz für Hajrulla kann er aber nicht sein", bekräftigte Gerber.