CFC-Trainer Christian Tiffert musste aufgrund der vielen Verletzungen im Kader erneut improvisieren. Als Ersatz für den verletzten Leon Amapadu begann Lukas Stagge. Zudem rotierte Stanley Keller für Marius Schreiber in die Startelf. "Pele" Wollitz nahm drei Veränderungen im Vergleich zum Sieg gegen Hansa Rostock II vor. Doppeltorschütze Tim Heike bekam das Vertrauen, neben Phil Halbauer ließ der Energie-Trainer auch Cedric Euschen auf der Bank. Alexander Prokopenko durfte stattdessen von Beginn an ran. Außerdem kehrte Routinier Maximilian Oesterhelweg für Joshua Putze zurück in die Startelf.

Von Beginn an machten die Chemnitzer im Stadion der Freundschaft Druck. Dejan Bozic wagte gleich per Fallrückzieher den ersten Annäherungsversuch (2.). Eine Ecke von Niclas Walther landete nach einem halbgaren Klärungsversuch beim Chemnitzer Kapitän Tobias Müller, der aus der Distanz aber an Alexander Sebald im Tor der Lausitzer scheiterte (18.). Der CFC störte den Spielaufbau der Hausherren früh, lief mit viel Risiko hoch an. Die Cottbuser fanden nur schwer in die Partie.