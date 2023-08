Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig lässt gegen Hansa Rostock II nichts anbrennen

4. Spieltag

Vor heimischer Kulisse hat Chemie Leipzig gegen Hansa Rostock II den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Mutige und offensive Leutzscher sorgten von Beginn an für Torgefahr. Eine Standard- und eine Einzelaktion stellten die Pausenführung her. Souverän kontrollierte das anschließend defensivere Jagatic-Team die Begegnung. Harmlose Rostocker konnten am 2:0-Endstand nichts mehr rütteln.