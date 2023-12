Diese Sucht nutzen die Unternehmen – und sammeln etwa Daten. "Interessant wird die Masse, und im Zweifelsfall interessiert sich ja auch ein Meta-Konzern gar nicht so spezifisch für mich", sagt Jochim Selzer vom Chaos Computer Club . "Sondern die wollen ja Werbung verkaufen. Das heißt, die versuchen, über jeden ihrer Kunden möglichst viel rauszufinden und ein möglichst genaues Profil zu finden." So könne etwa auch WhatsApp, was ebenfalls zum Meta-Konzern gehört, "allein aus der Tatsache, welche Leute in meinem Adressbuch stehen, wann ich mit wem wie lange gesprochen habe, eine ganze Menge Rückschlüsse ziehen."

Das müsse nicht per se ein Problem sein, aber bei bestimmten gesammelten Informationen könne es dann auch kritisch werden, so Datenschutzexperte Selzer: "Wenn ich in einer westdeutschen Großstadt homosexuell bin, kümmert sich da kein Mensch drum." Doch dieser Aspekt kann in einem anderen Kontext relevant werden. "Zum Beispiel bei der Einreise in Staaten, in denen Homosexualität unter Strafe steht, wie meinetwegen Saudi-Arabien." Ob diese Information abgerufen werden kann, sei zweitrangig. Es reiche erstmal, dass die Möglichkeit bestehe.