Nach GDV-Schätzungen könnte es in Deutschland allein infolge der Klimaschäden binnen zehn Jahren zu einer Verdopplung der Prämien für Wohngebäudeversicherungen kommen. Angesichts der Versicherunglücken und wachsender Risiken gibt es Forderungen nach einer allgemeinen Versicherungspflicht für alle Gebäude gegen Extremwetterschäden. Der GDV hält das jedoch für nicht zielführend und sieht vielmehr die Politik und Behörden in der Pflicht. Eine Sprecherin sagte MDR AKTUELL: "In Deutschland wird immer noch so geplant, gebaut und saniert, als gäbe es keinen Klimawandel."

Nach GDV-Angaben liegt die Prämiengestaltung bei den Versicherungsunternehmen und bemisst sich in der Regel am Schadenrisiko. Dazu werden alle 22,4 Millionen Gebäude in Deutschland einer von vier Hochwassergefährdungsklassen und einer von drei Starkregengefährdungsklassen zugeordnet.

Hochwasser-Risikoklassen: Die Daten dafür liefert ZÜRS Geo (Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen). Diese Datenbank der Versicherungsbranche wird regelmäßig aktualisiert, auch auf Basis behördlicher Daten. Nach Angaben des Versicherungsverbandes liegen gut 92 Prozent aller Gebäude in Deutschland in der niedrigsten Hochwasser-Risikozone 1 und 99,6 Prozent in Regionen der Klasse 1 bis 3. Das entspricht einer statistischen Flutgefahr von Null bis ein Mal binnen 100 Jahren. In Lagen der höchsten Risikoklasse 4 stehen demnach bundesweit etwa 90.000 Häuser. Dort droht mindestens ein Mal binnen zehn Jahren Hochwasser.



Starkregen-Risikoklassen: Klasse 1 umfasst Grundstücke auf Kuppen oder im oberen Bereich von Erhebungen, das gilt für etwa 22,5 Prozent aller Häuser. Klasse 2 umfasst Bauten im mittleren und unteren Bereich eines Hanges oder in Ebenen, dort stehen zwei Drittel aller Bauten. In die Hochrisikoklasse 3 werden Häuser in Tälern oder an Bächen eingestuft, das sind knapp 12 Prozent der Adressen.