Fraunhofer Forscherin Elisabeth Leoff sitzt in einer Runde mit dem sächsischen Generalstaatsanwalt in Dresden und erklärt, was die KI-Software, eine Art Prototyp, schon alles kann: Die KI habe auf dem Original-Dokument erkennen können, dass darauf Patienteninformationen stünden, wie zum Beispiel die Leistung, die wichtig sei. Leoff zufolge haben die Forscher auch eine sogenannte Konfidenz hinterlegt. Diese gebe an, wie sicher sich die Maschine in dem sei, was sie erkannt habe. Das sei wichtig, weil man die Uhrzeiten auf dem Original als Mensch teilweise nur schwer erkennen könne. "Dann ist es wichtig, dass auch die Maschine bei bestimmten Uhrzeiten sagt, dass sie sich nicht besonders sicher ist", erklärt die Forscherin.